Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dupla de volantes se destaca em vitória do Flamengo

Dupla de volantes se destaca em vitória do Flamengo

Jorginho e Saúl jogaram pela primeira vez juntos no setor e foram cruciais para o triunfo sobre o Internacional, pelo Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico Filipe Luís encontrou o meio-campo ideal para a temporada. Na vitória do Flamengo sobre o Internacional, no último domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro, Jorginho e Saúl jogaram pela primeira vez juntos como volantes e chamaram atenção dos torcedores e também do treinador.

Embora já tenham atuado juntos anteriormente no Flamengo, Saúl vinha jogando na ala direita do ataque rubro-negro, exercendo a mesma função de Gerson. Contudo, no domingo (17), o técnico Filipe Luís decidiu escalar o espanhol como volante, ao lado de Jorginho. Os dois jogadores, inclusive, dominaram o meio de campo e foram essenciais para a vitória do time.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“Saúl fez um excelente jogo. Quando ele pisa no Flamengo, não treinava com nenhuma equipe e estava de férias. Até ele pegar a forma física, eu tentei dar minutos para ele. Essa função de volante é tão importante na minha equipe, é o coração do meu time e exige muito”, disse Filipe Luís.

Jorginho e Saúl não demonstraram ser combativos, porém tiveram qualidade para ter a posse de bola no meio de campo. Os dois, assim, deram mais liberdade para Arrascaeta criar as situações de gol. Com isso, o Fla ganha ânimo para a partida decisiva na quarta-feira.

Agora, o Flamengo se prepara para um novo confronto contra o Internacional, desta vez pelas oitavas de final da Libertadores. A partida está marcada para quarta-feira (20), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A expectativa é alta, e a torcida rubro-negra aguarda ansiosamente por mais uma exibição de gala da equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar