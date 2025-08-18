Dupla de volantes se destaca em vitória do Flamengo

Embora já tenham atuado juntos anteriormente no Flamengo, Saúl vinha jogando na ala direita do ataque rubro-negro, exercendo a mesma função de Gerson. Contudo, no domingo (17), o técnico Filipe Luís decidiu escalar o espanhol como volante, ao lado de Jorginho. Os dois jogadores, inclusive, dominaram o meio de campo e foram essenciais para a vitória do time.

O técnico Filipe Luís encontrou o meio-campo ideal para a temporada. Na vitória do Flamengo sobre o Internacional, no último domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro, Jorginho e Saúl jogaram pela primeira vez juntos como volantes e chamaram atenção dos torcedores e também do treinador.

“Saúl fez um excelente jogo. Quando ele pisa no Flamengo, não treinava com nenhuma equipe e estava de férias. Até ele pegar a forma física, eu tentei dar minutos para ele. Essa função de volante é tão importante na minha equipe, é o coração do meu time e exige muito”, disse Filipe Luís.

Jorginho e Saúl não demonstraram ser combativos, porém tiveram qualidade para ter a posse de bola no meio de campo. Os dois, assim, deram mais liberdade para Arrascaeta criar as situações de gol. Com isso, o Fla ganha ânimo para a partida decisiva na quarta-feira.

Agora, o Flamengo se prepara para um novo confronto contra o Internacional, desta vez pelas oitavas de final da Libertadores. A partida está marcada para quarta-feira (20), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A expectativa é alta, e a torcida rubro-negra aguarda ansiosamente por mais uma exibição de gala da equipe.