Diniz cita ausência de Vegetti no Vasco: ‘Sempre soube que poderíamos jogar sem uma referência’

Treinador comemora goleada por 6 a 0 sobre o Santos e explica organização ofensiva mesmo sem o artilheiro da equipe, que estava suspenso

Um dos principais nomes do Vasco nas últimas temporadas, Pablo Vegetti se destaca pelo faro de gol e bom posicionamento na área. Assim, o argentino, de 37 anos, também chama a atenção por pouco desfalcar a equipe, mas nas vezes em que esteve fora, sua ausência foi sentida em campo. No entanto, diante do Santos, no Morumbis, Fernando Diniz organizou o sistema ofensivo de forma diferente e provou que o Cruz-Maltino pode render mesmo sem uma referência no ataque.

“Sempre soube que poderíamos jogar sem um atacante de referência, joguei em outras oportunidades dessa forma. Hoje poderia ter colocado o David como referência substituindo o Vegetti. Ele até treinou com ele assim, mas não ficou bom. E no treino já ficou boa essa formação com o David mais aberto partindo da esquerda para flutuar no meio das linhas atacando o espaço. E o Nuno e o Coutinho, os dois fazendo um papel semelhante de falso 9 com muita liberdade para jogar. Acabou funcionando o Santos tinha dificuldades para encontrar os encaixes de marcação porque era muita gente flutuando no meio campo. A gente soube explorar tanto a superioridade no meio quanto as bolas em profundidade”, disse.

“O time, hoje, jogou muito bem, soube marcar bem o Santos e o Neymar, que é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Ele faz muita diferença principalmente jogando em casa. Hoje teve muito mérito nesta vitória, não só pelos gols feitos, mas também por não ter sofrido gol”, completou.

“Eu falei que ele jogou de falso 9, mas o Coutinho não mudou nada com relação ao que ele vinha jogando. Posso falar que jogaram dois 10 (ele e Nuno), os dois jogaram na mesma posição, flutuando e chegando no ataque. A importância do Coutinho para a gente é muito decisiva, é muito positiva.”, frisou.

Nova configuração ofensiva

Existia a dúvida sobre como o treinador armaria a equipe em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Nesse sentido, Diniz ousou ao dar mais liberdade a Coutinho e Nuno Moreira, que tiveram grande destaque e fizeram a defesa santista sucumbir em um histórico 6 a 0.