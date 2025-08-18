Danilo lamenta baixa efetividade e prega foco na Libertadores pelo Botafogo

Volante reencontrou seu antigo clube e afirmou que já está conseguindo se adaptar bem ao estilo de jogo da sua nova equipe

Pela primeira vez enfrentando seu antigo clube, o volante Danilo analisou que o Botafogo teve um duelo equilibrado. O jogador apontou que sua equipe não soube aproveitar as oportunidades que teve, principalmente na primeira etapa, ao contrário do adversário, o que custou o resultado para o Alvinegro.

O Botafogo segue sem vencer dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro após a disputa do Mundial de Clubes. Na noite deste domingo (17), o Glorioso perdeu para o Palmeiras pelo placar mínimo e pode perder a quinta colocação dependendo dos resultados nos últimos jogos da rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Estou feliz em reencontrar alguns ex-companheiros do Palmeiras. Foi um jogo equilibrado. Criamos boas chances no primeiro tempo, mas não marcamos. Eles tiveram uma oportunidade clara e fizeram o gol. Faltou sermos mais efetivos. Foi uma partida decidida nos detalhes, e isso nos custou caro no final”, lamentou.

Recém-chegado ao Glorioso, Danilo afirmou que está conseguindo se adaptar bem ao novo clube. Além disso, o volante também tem uma boa avaliação do trabalho de Davide Ancelotti. O jogador lamentou mais uma vez a derrota contra o Palmeiras, mas já pregou o foco total na Libertadores.

“A expectativa com o trabalho do Davide Ancelotti é boa. Estou me entrosando cada vez mais com a equipe. É sempre complicado vencer um time grande que está brigando lá em cima. Saímos tristes porque queríamos muito essa vitória, principalmente para nos aproximar dos primeiros colocados. Agora é foco total no jogo da Libertadores”, enfatizou.