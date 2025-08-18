Com golaço de falta, CRB vence Volta Redonda e sobe na tabela da Série B

Danielzinho marca em cobrança magistral, e time alagoano segura a vitória por 1 a 0 fora de casa; Voltaço teve um expulso e segue no Z4

O primeiro tempo foi de muita disputa e um lance capital e curioso que resultou em gol. Aos 14 minutos, o VAR revisou um pênalti a favor do CRB. O juiz Lucas Casagrande marcou pênalti em um lance que foi fora da área. Na cobrança, porém, o meia Danielzinho acertou o ângulo. Um golaço que definiria a partida.

O CRB venceu fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Fez 1 a 0 no Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, com um golaço de falta de Danielzinho. O jogo ocorreu na noite desta segunda-feira (18/8), pela 22ªrodada. Com esta importante vitória, o CRB chega aos 31 pontos e sobe para a 10ª posição. Já o Volta Redonda, por sua vez, permanece na 17ª posição. Assim,segue dentro da zona de rebaixamento (Z4), com 22 pontos.

Após sofrer o gol, o Volta Redonda assumiu o controle e pressionou o CRB em busca do empate. No entanto, arriscou diversos chutes de longa distância, sem sucesso. A melhor chance veio com o atacante João Pedro. Ele finalizou com perigo.Mas a bola saiu tirando tinta da trave.

Como foi o segundo tempo

Na segunda etapa, o Volta Redonda tentou uma pressão logo no início. O goleiro do CRB, Matheus Albino, inclusive, fez uma defesa milagrosa. A situação do time da casa, no entanto, ficou dramaticamente pior. Aos 30 minutos, o zagueiro Gabriel Bahia foi expulso de campo após receber o segundo cartão amarelo e deixou a equipe com dez jogadores.

Com um jogador a mais, o CRB administrou o resultado com tranquilidade. O time alagoano, inclusive, quase ampliou o placar no fim. O meia Dadá Belmonte acertou a trave em um belo chute. O Volta Redonda, por fim, não teve mais forças para reagir na partida e evitar a derrota, que o complica ainda mais no campeonato.

VOLTA REDONDA 0x1 CRB



Série B do Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data: 18/08/2025 (segunda-feira)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Gol: Danielzinho, 15’/1ºT (0-1)

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Wellington Silva (Jhonny, 29’/2ºT), Fabrício, Gabriel Bahia e Sanchez; André Luiz, Raí, Chay (Belleggia, 20’/2ºT) e MV (Kayke, 29’/2ºT); João Pedro (PK, 11’/2ºT) e Ítalo (Matheus Lucas, 20’/2ºT). Técnico: Rogério Corrêa.

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher, Danielzinho (Luiz Fernando, 41’/2ºT) e Thiaguinho (Dadá Belmonte, 29’/2ºT); Douglas Baggio (William Pottker, 42’/2ºT) e Mikael (Barceló, 19’/2ºT). Técnico: Eduardo Barroca.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartão amarelo: Gabriel Bahia (VOL); Henri, Crystopher, Matheus Albino, Fábio Alemão, Barceló (CRB)

Cartão vermelho: Gabriel Bahia (VOL)