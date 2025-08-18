Brazão admite ‘maior vergonha da carreira’ após goleada e diz que todos são culpados

Goleiro pede desculpas à torcida, evita desculpas e pede 'vergonha na cara ' para o elenco após 6 a 0 para o Vasco no Morumbis

“Não tem explicação. É a gente ter vergonha na cara, trabalhar e reverter toda situação. Não tem o que falar muito. É literalmente ter vergonha na cara e voltar ao trabalho porque domingo tem outro jogo e a gente não pode ficar remoendo isso. Temos que começar a somar pontos novamente o mais rápido possível”, disse Brazão.

O goleiro Gabriel Brazão não poupou palavras após a goleada sofrida pelo Santos diante do Vasco, por 6 a 0, neste domingo (17/8), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista, o arqueiro fez um forte desabafo e pediu ”vergonha na cara” para o elenco.

Aliás, a diretoria santista reagiu de imediato à derrota, anunciando a saída do técnico Cléber Xavier. Questionado sobre a decisão, Brazão evitou críticas e reforçou que a responsabilidade é coletiva.

“A diretoria fez o que achou melhor. Temos que acatar e trabalhar. Vergonha na cara. Pedir perdão pro torcedor santista porque é uma mancha na história do clube e a gente responsável por isso. Não só o Cleber, mas todos nós”, completou.

Derrota que ficara na história do clube e de Brazão

Em outro momento, o goleiro foi ainda mais duro ao avaliar o episódio, classificando a goleada como uma marca negativa que ficará registrada na história do clube e na carreira de cada atleta do elenco.

“Acho que é a maior vergonha na carreira de todo mundo, vai ficar manchado na nossa carreira e na história do clube. É pedir perdão pro torcedor, escutar o que tem que ser escutado. Todos estão no direito de criticar, de falar porque foi uma vergonha para nós hoje. Quem joga são os jogadores. A gente tem a maior culpa. Nós que fomos omissos. Faltou tudo. É seguir trabalhando e mais uma vez pedir perdão à nação santista”, finalizou.