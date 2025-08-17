Vasco impõe a Neymar a maior goleada sofrida em toda a sua carreira

Placar de 6 a 0 superou as derrotas por 4 a 0 para o Barcelona, em 2011, e para o PSG, em 2017, como o maior revés do craque no futebol / Crédito: Jogada 10

A goleada sofrida pelo Santos neste domingo (17) teve um enorme peso histórico. O placar de 6 a 0, imposto pelo Vasco no Morumbis, marcou negativamente a carreira de Neymar, que saiu aos prantos do jogo. O resultado, aliás, se tornou o maior revés sofrido pelo craque. Em toda a sua vitoriosa trajetória, ele nunca havia perdido uma partida por seis gols de diferença. O jogo no Morumbis, de fato, estabeleceu uma nova e indesejada marca para o jogador. A derrota por 6 a 0 para o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, agora lidera essa lista. O placar elástico e totalmente inesperado surpreendeu o mundo do futebol. A goleada, assim, superou outras duas derrotas que eram marcantes na carreira do craque.