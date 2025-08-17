Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tottenham elabora nova proposta para contratar Savinho

Nova oferta dos Spurs pelo brasileiro deve ultrapassar a casa dos R$ 500 milhões
Depois de receber uma negativa do Manchester City em proposta pelo atacante Savinho, o Tottenham já tem um novo valor em mente para contratar o jogador de 21 anos.

Segundo informação do diário inglês ‘Daily Mail Sport’, os londrinos pretendem abordar a representação de Manchester com uma oferta de 80 milhões de euros. Quantia essa que, na cotação de momento, equivale a R$ 504,9 milhões.

Na primeira abordagem, os Citizens se sentiram confortáveis para negar a proposta pelo entendimento de que Savinho não se manifestou, mesmo internamente, com a intenção de deixar o clube. Entretanto, caso a nova quantia se efetive em proposta formal, a tendência é que o Manchester City abra caminho para o jogador brasileiro tomar a decisão final.

O assunto, aliás, foi tratado em entrevista coletiva recente do técnico Pep Guardiola onde o nome do goleiro Éderson também esteve em pauta. A saber, o Galatasaray se coloca como interessado no arqueiro. Nesse sentido, o treinador do City garante que não houve procura de nenhum dos especulados no mercado para manifestar qualquer desejo de saída.

“Não (houve procura de Éderson e Savinho). Se quiserem ir, que venham falar comigo. Estou trabalhando com eles. Se quiserem ir, devem bater na minha porta. e alguém quiser levar um jogador nosso, tem que conversar com o clube primeiro. Savinho está conosco na temporada e espero que fique muitos anos porque tem um potencial incrível e jogou muitos minutos. Tem coisas a melhorar, mas é um jogador extraordinário.”

Possível efeito dominó

Além de tirar um jogador de outro integrante do chamado Big Six, o Tottenham pode mudar a situação de outro atleta com frequente passagem na Seleção Brasileira e que atua no futebol europeu. Isso porque, caso Savinho rume para os Spurs, a tendência é que Rodrygo, do Real Madrid, seja o principal alvo do Manchester City como peça de reposição.

