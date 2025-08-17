Tottenham elabora nova proposta para contratar Savinho

Segundo informação do diário inglês ‘Daily Mail Sport’, os londrinos pretendem abordar a representação de Manchester com uma oferta de 80 milhões de euros. Quantia essa que, na cotação de momento, equivale a R$ 504,9 milhões.

Depois de receber uma negativa do Manchester City em proposta pelo atacante Savinho, o Tottenham já tem um novo valor em mente para contratar o jogador de 21 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na primeira abordagem, os Citizens se sentiram confortáveis para negar a proposta pelo entendimento de que Savinho não se manifestou, mesmo internamente, com a intenção de deixar o clube. Entretanto, caso a nova quantia se efetive em proposta formal, a tendência é que o Manchester City abra caminho para o jogador brasileiro tomar a decisão final.

O assunto, aliás, foi tratado em entrevista coletiva recente do técnico Pep Guardiola onde o nome do goleiro Éderson também esteve em pauta. A saber, o Galatasaray se coloca como interessado no arqueiro. Nesse sentido, o treinador do City garante que não houve procura de nenhum dos especulados no mercado para manifestar qualquer desejo de saída.

“Não (houve procura de Éderson e Savinho). Se quiserem ir, que venham falar comigo. Estou trabalhando com eles. Se quiserem ir, devem bater na minha porta. e alguém quiser levar um jogador nosso, tem que conversar com o clube primeiro. Savinho está conosco na temporada e espero que fique muitos anos porque tem um potencial incrível e jogou muitos minutos. Tem coisas a melhorar, mas é um jogador extraordinário.”

Possível efeito dominó

Além de tirar um jogador de outro integrante do chamado Big Six, o Tottenham pode mudar a situação de outro atleta com frequente passagem na Seleção Brasileira e que atua no futebol europeu. Isso porque, caso Savinho rume para os Spurs, a tendência é que Rodrygo, do Real Madrid, seja o principal alvo do Manchester City como peça de reposição.