Tolói faz primeiro treino depois de voltar ao São Paulo

Zagueiro participou de atividade no CT da Barra Funda junto com jogadores que não atuaram na partida contra o Sport / Crédito: Jogada 10

Sem tempo para descanso, o elenco do São Paulo já se reapresentou na manhã deste domingo (17) no CT da Barra Funda. Depois do empate contra o Sport, o time retornou de madrugada do Recife e os jogadores começaram os trabalhos com foco no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional, na próxima terça-feira (19). A grande novidade da atividade foi a presença do zagueiro Rafael Tolói. O defensor, apresentado como reforço na última semana, realizou seu primeiro treino no seu retorno ao Tricolor. O ítalo-brasileiro trabalhou junto com os jogadores que ficaram no banco de reservas ou tiveram baixa minutagem na Ilha do Retiro. Os titulares realizaram atividades regenerativas na parte interna do CT.