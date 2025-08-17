Romário rouba a cena antes de Chelsea x Crystal Palace, pelo Inglês

Contudo, quem roubou a cena antes da bola rolar foi Romário. O Baixinho, um dos maiores jogadores da história e também Senador da República, foi ao estádio e quase não conseguiu andar, tamanho o número de torcedores e repórteres, surpresos com a presença do tetracampeão e artilheiro com mais de mil gols.

Na manhã deste domingo, 17/8, o Chelsea recebeu o Crystal Palace em duelo londrino pela primeira rodada do Campeonato Inglês. O Stamford Bridge estava lotado para o duelo entre rivais que já foram campeões nas últimas semanas: o Chelsea, do Mundial, e o Crystal, pela Supercopa da Inglaterra. Além disso, muitos craques em campo e brasileiros em alta nos Blues: João Pedro, Andrei e Estevão.

“Tenho no YouTube, meu programa chamado “De Cara com o Cara”, e vim aqui fazer uma entrevista com João Pedro e o André Estevão. Em relação a eles, duas grandes promessas, agora realidade em nosso país, com oportunidade de jogar num grande clube da Europa. Certamente levarão essa coisa positiva para a Seleção Brasileira e ajudarão a conquistar grandes resultados para a gente”.

Análise do Baixinho

O Baixinho fez uma análise sobre os atacantes que ele considera os mais cotados para vestirem, no momento, a camisa da Seleção Brasileira e sobre o que mudou no futebol da época em que jogava (dos anos 80 aos anos 2000).

“A função do 9 é fazer gol. O futebol não mudou muito, só está mais físico, corrido, tático. Mas dentro do que vejo, eles têm a obrigação de todos marcarem. Já que todos marcam, o 9 é o que tem menos importância, mas ainda precisa marcar, se posicionar e definir, disse, concluindo:

“Hoje, o 9 da Seleção, eu diria que seria o João Pedro, pelo que ele fez no Mundial pelo Chelsea. Rem o Richarlison é um grande 9, estreou com dois gols. Respeito muito o Vitor Roque, o Endrick… são jogadores que disputam a posição e o Ancelotti vai ter sabedoria para escolher.”