Neymar detona tudo após goleada do Santos: ‘Uma m…’

Após a maior derrota de sua carreira, craque chora em campo, detona a atuação do time, manda um recado duro ao elenco e se diz 'envergonhado' / Crédito: Jogada 10

O atacante Neymar fez um desabafo muito forte e sincero neste domingo (17). A fala do craque ocorreu logo após a goleada histórica de 6 a 0 sofrida pelo Santos para o Vasco. A derrota, aliás, foi a maior de toda a carreira do jogador. Visivelmente abalado, ele classificou a atuação como “uma vergonha”. O camisa 10, então, mandou um recado bastante duro para todo o elenco santista. O jogador, de fato, não conseguiu esconder a sua enorme frustração após o jogo. Ele deixou o gramado do Morumbis chorando muito e precisou ser consolado. Sobre o seu sentimento, Neymar foi bastante sincero com a imprensa.

Neymar solta o verbo "Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas", disse. Em seu pronunciamento, o craque usou palavras duras para definir a atuação. Ele, inclusive, deu total razão aos protestos da torcida presente no estádio: "A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos (…) xingar e ofender hoje está no direito. Resumindo tudo: foi uma merda. Hoje foi uma merda, essa é a realidade", completou o ídolo do Santos. O recado do camisa 10, contudo, foi direcionado principalmente aos seus companheiros. Ele pediu uma profunda reflexão de todo o grupo sobre a postura em campo.