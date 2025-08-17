Mirassol x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Vice-líder tenta se recuperar de derrota, mas terá pela frente a sensação do campeonato / Crédito: Jogada 10

Em confronto direto na parte de cima da tabela, Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 20ª rodada do Brasileirão. Sensação do campeonato, o Leão Caipira busca entrar no G6. Contudo, terá que encarar a Raposa, vice-líder da competição e o segundo melhor visitante. Mirassol e Cruzeiro se enfrentaram apenas uma vez na história. No primeiro turno do Brasileirão deste ano, a Raposa venceu por 2 a 1, no Mineirão. Na ocasião, Dudu e Gabigol marcaram os gols da vitória, enquanto Lucas Ramon descontou para o time paulista. Atualmente, Dudu trocou o time celeste pelo Atlético, enquanto o ex-Flamengo se tornou reserva.

Onde assistir O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere. Como chega o Mirassol Forte dentro de casa, o Mirassol quer fazer mais uma vítima e sonha com uma vaga no G6. Contudo, terá pela frente o segundo melhor visitante do Brasileirão, que pontuou em sete dos nove jogos disputados fora de casa. Apesar disso, o Leão Caipira tem sido um adversário indigesto para os times tradicionais e, mesmo quando não vence, costuma dar trabalho. Para o jogo contra o Cruzeiro, o técnico Rafael Guanaes só terá um desfalque: o zagueiro João Victor, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. A tendência é que Gabriel Knesowitsch e Jemmes formem a dupla de zaga. Assim, o treinador terá praticamente força máxima para o confronto contra o vice-líder. Como chega o Cruzeiro Após sofrer duas derrotas nos últimos três jogos, o Cruzeiro viu o Flamengo disparar na liderança. Portanto, a Raposa precisa vencer para se manter na cola do líder. Além da diferença na pontuação, o time mineiro ainda tem uma desvantagem de sete gols de saldo. Mas a missão não é simples, afinal, o Mirassol é um dos melhores mandantes com cinco vitórias em oito jogos.