Milan vence na estreia de Modric, mas lesão de Rafael Leão vira grande preocupação

Leão e Pulisic marcam na vitória por 2 a 0 sobre o Bari; craque português, porém, sai machucado e vira dúvida para o início do campeonato

O grande destaque da noite, de fato, foi a estreia do meio-campista croata. Luka Modric entrou no segundo tempo e levou o estádio ao delírio. Mais de 71 mil torcedores presentes no San Siro o ovacionaram de pé. Cada toque na bola do novo reforço, então, era motivo de muita festa para a torcida.

O Milan estreou na temporada com uma vitória de sabor agridoce. O time venceu o Bari por 2 a 0, no estádio San Siro, em Milão. A partida, neste domingo (17), marcou a grande estreia do craque Luka Modrić. Contudo, a noite também teve a preocupante lesão de Rafael Leão. O atacante português, autor de um dos gols, deixou o campo machucado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A festa, no entanto, foi manchada por uma enorme preocupação para o time. O atacante Rafael Leão abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Apenas três minutos depois, contudo, ele sentiu um problema na panturrilha. O craque português foi substituído e virou uma grande dúvida para a estreia no campeonato.

O jogo

Dentro de campo, o Milan dominou a partida sem grandes dificuldades. A equipe do técnico Massimiliano Allegri, que cumpria suspensão, controlou o jogo. Além do gol de Leão, o americano Pulisic também marcou no segundo tempo. A vitória por 2 a 0, enfim, garantiu a classificação do time para a próxima fase da Copa da Itália.

O time rossonero, no fim das contas, sai de campo com sentimentos mistos. Comemorou a classificação na copa e a grande estreia de Modric mas a lesão de Rafael Leão, por outro lado, preocupa demais para a sequência. A equipe, agora, aguarda os exames para saber a gravidade do problema de seu principal atacante.