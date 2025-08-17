Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milan vence na estreia de Modric, mas lesão de Rafael Leão vira grande preocupação

Leão e Pulisic marcam na vitória por 2 a 0 sobre o Bari; craque português, porém, sai machucado e vira dúvida para o início do campeonato
O Milan estreou na temporada com uma vitória de sabor agridoce. O time venceu o Bari por 2 a 0, no estádio San Siro, em Milão. A partida, neste domingo (17), marcou a grande estreia do craque Luka Modrić. Contudo, a noite também teve a preocupante lesão de Rafael Leão. O atacante português, autor de um dos gols, deixou o campo machucado.

O grande destaque da noite, de fato, foi a estreia do meio-campista croata. Luka Modric entrou no segundo tempo e levou o estádio ao delírio. Mais de 71 mil torcedores presentes no San Siro o ovacionaram de pé. Cada toque na bola do novo reforço, então, era motivo de muita festa para a torcida.

A festa, no entanto, foi manchada por uma enorme preocupação para o time. O atacante Rafael Leão abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Apenas três minutos depois, contudo, ele sentiu um problema na panturrilha. O craque português foi substituído e virou uma grande dúvida para a estreia no campeonato.

O jogo

Dentro de campo, o Milan dominou a partida sem grandes dificuldades. A equipe do técnico Massimiliano Allegri, que cumpria suspensão, controlou o jogo. Além do gol de Leão, o americano Pulisic também marcou no segundo tempo. A vitória por 2 a 0, enfim, garantiu a classificação do time para a próxima fase da Copa da Itália.

O time rossonero, no fim das contas, sai de campo com sentimentos mistos. Comemorou a classificação na copa e a grande estreia de Modric mas a lesão de Rafael Leão, por outro lado, preocupa demais para a sequência. A equipe, agora, aguarda os exames para saber a gravidade do problema de seu principal atacante.

