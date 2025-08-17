Igor Rabello é homenageado em seu adeus ao Atlético e se emociona

O zagueiro Igor Rabello se despediu da torcida do Atlético antes do no jogo em que o Galo recebeu o Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. O defensor, que acertou sua ida para o Fluminense, foi a campo e se emocionou com os aplausos da torcida atleticana, que tem grande carinho por ele. Rabello ganhou uma camisa com o número 204 — total de partidas pelo clube.Enfim, acompanhou um vídeo que ilustrava seu profissionalismo, sempre ajudando a equipe, mesmo passando boa parte do tempo como reserva.

“Cheguei aqui ainda menino, amadurecendo, principalmente como pessoa e homem. Mas foi aqui que eu me tornei um ser humano digno de maturidade, virando marido, pai. São ciclos na vida que temos que entender. Mas todo ciclo se encerra. Assim, temos que seguir em frente, tem que seguir firme” disse Igor em vídeo divulgado pelo clube.