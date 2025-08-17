Gabigol revela desejo de continuar no futebol após aposentadoria

Gabigol ainda está longe de pendurar as chuteiras, mas já tem planos para quando se aposentar. Em entrevista à TV Globo, neste domingo (17), o atacante do Cruzeiro revelou seus planos para quando encerrar a carreira. Dessa forma, o jogador contou que deseja investir no desenvolvimento do futebol feminino e citou a boa relação com as atletas durante as passagens por Santos, Flamengo e Cruzeiro.

“Desde o Santos, eu sempre acompanhei, sempre estive muito perto das meninas lá no Santos. No Flamengo também foi assim. E, agora, não seria diferente. Converso com muitas delas. A gente troca bastante ideia. Todo mundo sabe que eu tenho vontade de trabalhar no futebol feminino, para começar. Mas, não sei né?! Está muito cedo ainda, tenho 28 anos, mas realmente eu gosto bastante”, disse.