Filipe Luís se defende de críticas após vitória do Flamengo

Treinador relembra falas sobre gols de bola parada do Fla, afirmando que tal meio não é o único que seu time utiliza para marcar

O técnico Filipe Luís se defendeu de críticas após a bela vitória (3 a 1) do Flamengo contra o Inter , neste domingo (17/8), em pleno Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão – a abertura do returno. Além de explicar a ausência de Viña, ele elogiou a atuação de sua equipe, demonstrando incômodo com certas reclamações. Sobre o uruguaio, Filipinho explicou que sua ausência se deu por opção técnica, já que há forte “concorrência” no setor.

“Simples. Concorrência. Temos um lateral que é titular da seleção brasileira, que é o Alex Sandro, e temos o Ayrton (Lucas) que foi o nosso melhor jogador do mundial de clubes. Deixar o Viña de fora é muito complicado, porque os três estão bem”, explicou.

Posteriormente, o treinador rasgou elogios à equipe do Inter e defendeu a atuação rubro-negra. Afinal, para ele, o Flamengo demonstrou um modelo “firme” de jogo.

“São grandes jogadores, uma grande equipe, o ataque é muito perigoso. Borré joguei com ele, sei a qualidade que ele tem, o Valencia, um cara que já fez gol na gente, o Vitinho, muito imponente no um contra um, mas o que eu percebo é que dá para ver o modelo do jogo muito firme, independente de quem jogue. Sempre existem ajustes, cada jogo é uma história diferente. Mas se você vê o modelo do Flamengo é sempre o mesmo, independente do adversário. Pressionar, propor jogo, finalizar ao máximo no gol do adversário”, afirmou.