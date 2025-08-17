Diniz faz alusão ao hino do Vasco após goleada: ‘Jogamos de coração’

Técnico celebra 6 a 0 sobre o Santos em pleno Morumbis, lembrando que time já vinha atuando para fazer muitos gols

O técnico Fernando Diniz não escondeu a felicidade durante sua entrevista coletiva, neste domingo (17/8), no Morumbis, após goleada história do Vasco em cima do Santos por 6 a 0 . Assim, o comandante – em bom humor – fez até alusões ao hino do clube.

Ele relembrou que o time poderia ter vencido também Grêmio, Atlético-MG e Mirassol, lamentando as chances perdidas nas partidas em questão. Desta vez, sobrou para o Santos.

“O Vasco é um gigante. É o Gigante da Colina. Hoje, o time fez jus ao hino: “sua imensa torcida é bem feliz”. Como hino fala “cantar de coração”, hoje, o Vasco jogou de coração. Vitória justa, merecida. Não só pelo jogo, mas pelo trabalho que vem desenvolvendo desde o dia que eu cheguei aqui. A gente poderia ter ganhado, por exemplo, de quatro do Grêmio, poderia ter ganhado do Inter, Atlético-MG, do Mirassol. Mas, às vezes, a bola não entra. Mas é uma equipe que, apesar do resultado não vir, consegue chegar no outro dia e trabalhar muito e merecer uma vitória como a de hoje”, iniciou Diniz.

Diniz elogia jogadores do Vasco

O técnico também comentou as atuações individuais da equipe, elogiando as participações de Coutinho, Tchê Tchê e Rayan nominalmente. Ele afirmou que os jogadores vêm atuando bem desde que o treinador chegou ao Vasco.