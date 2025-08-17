De la Cruz se esquiva da polêmica com Runco: ‘No futuro eu falo sobre isso’

Volante retorna ao time na vitória por 3 a 1 sobre o Inter, mas evita comentar vazamento de mensagens sobre sua condição física / Crédito: Jogada 10

O meia De La Cruz voltou a campo neste domingo (17/8) na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão. O uruguaio entrou aos 21 minutos do segundo tempo, substituindo Arrascaeta, quando o Rubro-Negro já vencia por 2 a 0. Essa foi a primeira partida de De La Cruz após uma longa ausência por lesão. Durante o período em que ficou fora, o jogador se viu envolvido em uma polêmica com o ex-médico do clube, José Luiz Runco, que teve mensagens vazadas em que dizia que o atleta tinha uma lesão irreversível no joelho e não poderia nem ser negociado. As declarações causaram enorme repercussão interna e levaram à demissão do médico, que já atuou pela Seleção Brasileira.

Pela primeira vez, De La Cruz falou publicamente sobre o caso. O meia afirmou que sua recente viagem ao Uruguai não teve relação com o episódio. "O que fiz foi focar na minha família. Foi um fim de semana liberado para ir ao Uruguai. Já tinha programado a viagem e não foi por causa de nenhum problema. Acho que aconteceram muitas coisas que disseram por aí. Mas agora não quero falar sobre isso. Talvez no futuro eu fale alguma coisa. Ninguém conhece melhor meu corpo do que eu mesmo." Mesmo sem entrar em detalhes sobre a polêmica, o jogador demonstrou confiança em sua recuperação: "Independentemente do que falem de fora, eu sei o que tenho que fazer: meu trabalho, treinar para jogar. O que se fala por aí não me afeta nem me tira do foco. Estou concentrado, focado em trabalhar e jogar, e manter a tranquilidade. Hoje voltei a campo muito bem, me senti muito bem e estou feliz por isso."

De la Cruz e a concorrência Ciente da concorrência no elenco com nomes como Jorginho, Saúl, Allan e Everton Araújo, De La Cruz reforçou que está disposto a brigar por espaçono time titular. “Contra o Internacional, neste domingo, tentei manter o ritmo do jogo. Não consegui. Mas é normal por eu ter ficado um tempo fora. Meus companheiros me ajudaram. Os treinadores escolhem os jogadores para cada jogo, e o que me cabe é trabalhar para estar pronto. Acho que aqui no Flamengo não tem titular ou reserva. Assim, temos que trabalhar muito e estar preparados para ter uma oportunidade para jogar.” Por fim, o uruguaio projetou o confronto de quarta-feira, novamente contra o Internacional, desta vez pela volta das oitavas de final da Libertadores.