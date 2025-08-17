Coutinho celebra atuação e goleada do Vasco: ‘Uma noite feliz’

Craque leva a melhor sobre amigo Neymar, fazendo dois gols em goleada histórica por 6 a 0, em pleno Morumbis

O meia Philippe Coutinho foi o nome do jogo na tarde deste domingo (17/8), em goleada histórica do Vasco sobre o Santos por 6 a 0 , em pleno Morumbis. Na saída de campo, à equipe da Vasco TV, o craque celebrou a vitória, exaltando a torcida.

O camisa 10 teve atuação de gala, marcando dois gols, distribuindo muito bem a bola e atuando até mesmo pelos 90 minutos, algo raro nesta sua segunda passagem pela Colina. Além disso, levou a melhor sobre o amigo Neymar, que terminou o jogo chorando copiosamente. Ele, então, comentou a atuação cruz-maltina.

“Ah, uma noite especial. A gente precisava do resultado positivo. Da maneira que foi, a torcida mais uma vez comparecendo, mesmo longe de casa. A gente sai daqui muito feliz. Claro que a gente tem muita coisa a cavalgar, mas hoje é um passo importante para a gente seguir confiante”, disse o jogador.

Vale lembrar que esta é a segunda vitória do Vasco como visitante no Brasileirão, sendo a segunda no Morumbis. Afinal, na 12ª rodada, a equipe já tivera atuação espetacular contra o São Paulo, vencendo por 3 a 1. Tal triunfo, aliás, era o último do Vasco na competição. Assim, o time de Fernando Diniz encerra um jejum cinco jogos sem vencer no torneio. Ao mesmo tempo, fincou uma seca de cinco partidas sem derrotar o Santos fora de casa – a última fora em 2017.