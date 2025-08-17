Corinthians completa um mês sem vencer no Brasileiro e liga alerta

Timão foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1, dentro de casa, e aumentou a crise sob o comando de Dorival Júnior

A última vitória do Corinthians no Brasileirão ocorreu no dia 16 de julho, contra o Ceará. Desde então, foram seis jogos, três derrotas e três empates. No período, o Timão chegou a vencer o Palmeiras duas vezes pela Copa do Brasil e avançou às quartas de final. Contudo, a história tem sido diferente no Brasileirão.

O Corinthians ligou o sinal de alerta no Brasileirão. Após perder para o Bahia por 2 a 1 , neste sábado (16), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada, o Timão completou um mês sem vencer na competição. Dessa forma, segue num limbo entre o G6 e o Z4, e com o sexto pior aproveitamento da competição.

Aliás, a vitória sobre o Ceará foi a única nos últimos 11 jogos no Brasileirão. Dessa forma, o Timão tem o sexto pior aproveitamento da competição: 36%. Portanto, se afastou do G6 e está sete pontos atrás do São Paulo, atual sexto colocado, além de se aproximar do Z4 — o Vasco, primeiro dentro da zona, tem seis pontos a menos do que o clube paulista.

Em 13º lugar com 22 pontos, o Corinthians volta a campo no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 21ª rodada do Brasileirão. Eliminado na Sul-Americana, o Timão terá a semana livre para corrigir os erros e tentar encerrar o jejum na competição. O jogo, aliás, tem peso dobrado, já que o time carioca está no Z4 e pode diminuir a diferença para o Alvinegro.

