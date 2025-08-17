Cano se aproxima de recorde pelo Fluminense no Maracanã

Após marcar na vitória do Fluminense sobre o Fortaleza, neste sábado (16), pela 20ª rodada do Brasileirão, Germán Cano atingiu mais uma marca expressiva com a camisa tricolor. Afinal, o centroavante argentino chegou a 60 gols marcados no Maracanã e se tornou o quinto maior artilheiro da história do clube no estádio.

O maior artilheiro da história do Fluminense no Maracanã é Waldo — também maior goleador da história tricolor com 319 gols. Contudo, 94 deles foram na Casa do Inesquecível. Na frente de Cano ainda aparecem nomes como Lula (66), Telê Santana (66) e Fred (65). Cano, por sua vez, é o quinto com 60, e está a seis de assumir a segunda colocação.