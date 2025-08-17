Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cano se aproxima de recorde pelo Fluminense no Maracanã

Argentino se tornou o quinto maior artilheiro da história do Tricolor no estádio
Após marcar na vitória do Fluminense sobre o Fortaleza, neste sábado (16), pela 20ª rodada do Brasileirão, Germán Cano atingiu mais uma marca expressiva com a camisa tricolor. Afinal, o centroavante argentino chegou a 60 gols marcados no Maracanã e se tornou o quinto maior artilheiro da história do clube no estádio.

O maior artilheiro da história do Fluminense no Maracanã é Waldo — também maior goleador da história tricolor com 319 gols. Contudo, 94 deles foram na Casa do Inesquecível. Na frente de Cano ainda aparecem nomes como Lula (66), Telê Santana (66) e Fred (65). Cano, por sua vez, é o quinto com 60, e está a seis de assumir a segunda colocação.

De acordo com a publicação do “Flupedia”, perfil especializado em estatísticas do Fluminense, Cano possui menos jogos disputados no Maracanã entre os cinco maiores artilheiros do clube no estádio. Afinal, o argentino disputou 103 partidas no local, bem menos do que Telê Santana (231), Lula (210), Waldo (154) e Fred (128).

Contratado em 2022, Cano soma 110 gols em 208 jogos pelo Fluminense. Após marcar 84 gols nos dois primeiros anos, o argentino sofreu com lesões e teve uma queda de rendimento no ano passado, onde marcou apenas sete gols. Em 2025, no entanto, recuperou a confiança e já marcou 19 vezes, sendo o artilheiro tricolor na temporada.

