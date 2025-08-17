Borré acredita em virada do Inter na Libertadores

Atacante marca o único gol do Colorado na derrota para o Flamengo, mas rapidamente foca no jogo do torneio continental / Crédito: Jogada 10

O Inter voltou a perder para o Flamengo, agora na abertura do returno do Brasileirão, neste domingo (17/8), no estádio Beira-Rio. A derrota por 3 a 1 expôs novamente a fragilidade do time diante dos cariocas, embora tenha atuado com um time reserva. Somente cinco titulares entraram no decorrer do duelo. Autor do gol de honra, Borré já projetou o duelo decisivo pela Libertadores. Desse modo, na próxima quarta-feira (20), novamente no Beira-Rio, o Inter recebe o Flamengo pela volta das oitavas de final do torneio continental. Como venceu por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro joga pelo empate para avançar às quartas. Mesmo assim, Borré destacou a força do estádio colorado.