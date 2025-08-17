Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Borré acredita em virada do Inter na Libertadores

Atacante marca o único gol do Colorado na derrota para o Flamengo, mas rapidamente foca no jogo do torneio continental
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Inter voltou a perder para o Flamengo, agora na abertura do returno do Brasileirão, neste domingo (17/8), no estádio Beira-Rio. A derrota por 3 a 1 expôs novamente a fragilidade do time diante dos cariocas, embora tenha atuado com um time reserva. Somente cinco titulares entraram no decorrer do duelo. Autor do gol de honra, Borré já projetou o duelo decisivo pela Libertadores.

Desse modo, na próxima quarta-feira (20), novamente no Beira-Rio, o Inter recebe o Flamengo pela volta das oitavas de final do torneio continental. Como venceu por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro joga pelo empate para avançar às quartas. Mesmo assim, Borré destacou a força do estádio colorado.

“Sabemos o diferencial que é a nossa casa. Será uma partida difícil e precisamos entrar concentrados. Eles aproveitaram um descuido nosso e depois ficou complicado. Quarta-feira é uma final, um jogo à parte. Confiamos que a torcida fará a diferença”, comentou o atacante ao fim da partida pelo Brasileirão.

Momento atual do Inter

O resultado negativo aumenta a pressão sobre o técnico Roger Machado. O Inter ocupa somente a 12ª colocação, com 24 pontos. Antes do início do campeonato, o clube aparecia entre os favoritos ao título, algo que não vem se confirmando. A Libertadores, além disso, virou a última chance de título em Copas na temporada, já que o time caiu recentemente na Copa do Brasil.

Tags

Internacional

