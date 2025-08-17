Atlético de Madrid perde de virada para o Espanyol na estreia em La Liga

Colchoneros até saem na frente com Julián Álvarez, mas sofrem revés com dois gols na reta final do duelo, neste domingo (17/8)

O Atlético de Madrid até saiu na frente, mas perdeu por 2 a 1 para o Espanyol, neste domingo (17/8), pela rodada inaugural de La Liga. Jogando no Cornellà-El Prat, em Barcelona, o time de Diego Simeone saiu na frente com um golaço de Julián Álvarez. No entanto, levou a virada com gols de Rubio e Milla – ambos na etapa final.

O jogo começou aberto, com chances dos dois lados, aliás. Os goleiros, porém, se encontravam em ótimo dia. Até, ao menos, os 36′ do primeiro tempo. Foi quando Álvarez cobrou falta com perfeição – no ângulo – e, então, abriu o placar para o Atlético de Madrid. Golaço do Atleti.

Almada estreia pelo Atlético de Madrid

Na etapa final, o time da casa partiu para cima. Quem teve a melhor chance, no entanto, foi novamente o time de Madri. Em jogada espetacular envolvendo o estreante Thiago Almada, Álvarez ficou na cara do gol e acertou a trave, desperdiçando incrível oportunidade.

Aos 27′, o empate saiu. Expósito cobrou falta com veneno para a área, e Miguel Rubio apareceu no segundo pau como homem surpresa para, dessa forma, deixar tudo igual. O segundo foi uma pintura. Cruzamento na medida de El Hilali para Milla, que, de cabeça e de um ângulo pouco favorável, “quebrou o pescoço” para superar Oblak e virar a partida, aos 39′ – dez minutos depois de deixar o banco. O Espanyol fica na sétima posição, com três pontos, enquanto o Atleti é o 15º.