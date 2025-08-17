Após demitir técnico, Mattos anuncia: ‘O Santos vai ao mercado por um novo nome

Diretor de futebol confirma a saída de Cleber Xavier depois da goleada e diz que a busca por um substituto começa imediatamente / Crédito: Jogada 10

O diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos, se pronunciou após a goleada sofrida pelo time. A derrota por 6 a 0 para o Vasco, neste domingo (17), foi classificada por ele como uma “tragédia”. O dirigente, aliás, pediu perdão à torcida e se disse “envergonhado” com a situação. Ele, então, confirmou a demissão do técnico Cleber Xavier. Além disso, o clube agora busca um novo treinador. O pronunciamento do diretor, de fato, foi em um forte tom de desabafo. Ele demonstrou sentir o mesmo que a torcida após o vexame histórico no Morumbis:

É difícil falar alguma coisa pela vergonha que estamos sentido. É difícil pedir desculpas ao torcedor, é perdão. Eu particularmente estou envergonhado e senti que todos estão." Mattos também fez uma análise muito dura da atuação da equipe em campo. Para ele, o desempenho do time foi totalmente inaceitável e fora do padrão do clube. "Foi uma derrota completamente fora do padrão que a gente entende da grandeza do clube", afirmou. "Falta de intensidade, falta de tudo. Que acarretou nessa tragédia, vamos chamar assim", disse o diretor. Mattos fala sobre novo técnico Após a demissão de Cleber Xavier, o clube já começa a pensar no futuro. O diretor confirmou que a busca por um substituto será imediata.

“Vamos agora analisar o mercado, diferente do que falaram, só agora. O Santos vai ao mercado”, garantiu. O técnico argentino Jorge Sampaoli, que está sem clube, aliás, aparece como o plano A da diretoria. O dirigente, por fim, pregou muito trabalho para o time sair da crise. Ele sabe que a situação do Santos no campeonato é bastante delicada: