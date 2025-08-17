Ancelotti acompanha virada do Grêmio sobre o Atlético, na Arena MRV

Treinador da Seleção vai ao terceiro jogo na semana, e diretoria do Galo entrega camisa ao técnico italiano

No camarote, Ancelotti recebeu uma camisa do Atlético e tirou fotos com dirigentes. O clube também entregou camisas para sua esposa e filhos. Ele estava acompanhado de um velho conhecido dos torcedores do Galo, o dirigente Rodrigo Caetano, atualmente diretor de seleções da CBF, e de Juan, integrante da comissão técnica. Toninho Cerezo, ídolo do clube mineiro, esteve presente com o trio da Seleção Brasileira.

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, esteve na Arena MRV neste domingo (17/8) e acompanhou a virada do Grêmio sobre o Atlético-MG na abertura do returno do Brasileirão. O italiano foi à Arena para observar jogadores das duas equipes e avaliar convocações para os últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Desse modo, além do confronto entre Atlético e Grêmio, Ancelotti assistiu a outros dois jogos ao vivo nesta semana. Ele esteve no camarote do Maracanã para acompanhar Flamengo e Internacional pela Libertadores. No dia seguinte, acompanhou Botafogo e LDU (Equador) no Estádio Nilton Santos. Esta foi a primeira vez que o técnico visitou Belo Horizonte desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira.

Ancelotti, aliás, comandará a equipe do Brasil à beira do campo em setembro. O primeiro jogo será no dia 4, no Maracanã, contra o Chile, e o segundo, contra a Bolívia, em El Alto, no dia 9. A CBF divulgará a convocação para essas partidas no dia 25 de agosto. Nas Eliminatórias, o Brasil ocupa o terceiro lugar com 25 pontos e já garantiu vaga para o Mundial de 2026.

