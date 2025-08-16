Vila Nova vence o freguês Goiás no clássico do Cerrado e sobe na Série B

Duelo goiano termina com vitória por 2 a 0 do Vila, que não perde para o maior rival há dez jogos e pula para 6º. Esmeraldino vice-líder / Crédito: Jogada 10

O Vila Nova, quando enfrenta o Goiás no maior clássico estadual, tem se agigantado nos últimos anos. Neste sábado, 16/8, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio OBA — sua casa — venceu o maior rival por 2 a 0. Assim, este foi o quinto confronto entre as equipes no ano, com três vitórias para o Vila e dois empates. E mais: o Vila não perde para o Goiás há dez jogos. O triunfo no OBA lotado (com ingressos esgotados desde sexta-feira) levou o Vila Nova aos 33 pontos. Desse modo, subiu provisoriamente para o sexto lugar na tabela, apenas um ponto atrás do G4. Já o Goiás, que reassumiria a ponta em caso de vitória, termina a rodada na segunda posição, com 41 pontos — um atrás do líder Coritiba.