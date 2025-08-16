São Paulo joga mal, mas busca empate heroico contra o Sport

Com o empate, o São Paulo entrou momentaneamente no G6, indo aos 29 pontos, mas pode ser ultrapassado ao longo da rodada. Por outro lado, o Sport perdeu a oportunidade de engatar sua segunda vitória seguida e segue amargando a lanterna da tabela.

No apagar das luzes, o São Paulo foi buscar um empate heroico contra o Sport, na noite deste sábado (16/8), na Ilha do Retiro. O Leão da Ilha chegou a abrir 2 a 0 com Lucas Lima e Derik Lacerda. O primeiro gol do Rubro-Negro, aliás, com uma falha bizarra do jovem goleiro Young. Contudo, o Tricolor foi buscar a igualdade com Lucas Moura e o garoto Maik, já nos acréscimos do segundo tempo. Assim, as duas equipes deixaram o embate em Recife com um ponto cada.

Falha bizarra de Young marca o primeiro tempo

A bola mal havia começado a rolar e o Sport já abria o placar. Muito graças a uma falha bizarra do goleiro do São Paulo. Young tentou sair jogando e entregou a bola nos pés de Lucas Lima. O meia rubro-negro aproveitou a falha, chutou na saída do goleiro e abriu o placar na Ilha do Retiro. Com a vantagem, o Leão deixou a bola com o Tricolor, recuou as linhas e foi efetivo na proposta. Por outro lado, o clube paulista encontrou muito dificuldade para atacar e viu seus jogadores ofensivos serem inoperantes. Na melhor jogada dos visitantes, Rodriguinho cobrou escanteio e Pablo Maia pegou de primeira, acertando o travessão. Os pernambucanos ainda assustaram com Leo Pereira e Derik Lacerda, em cabeçadas que passaram raspando a trave, mas nada que tirasse a vantagem da equipe na etapa inicial.

Sport amplia

O São Paulo apostou em Lucas Moura para buscar o empate e tentou iniciar o segundo tempo pressionando. Contudo, quem viria alterar o placar mesmo foi o Sport. Matheus Alexandre acertou um cruzamento na medida para Derik Lacerda subir e cabecear para o fundo do gol, fazendo 2 a 0. O Tricolor tentou responder em cobrança de escanteio. Alan Franco desviou e Ferreira apareceu de peixinho para cabecear, mas parou em boa defesa de Gabriel.

São Paulo busca empate heroico

De tanto pressionar, o São Paulo conseguiu achar o seu gol. Após cobrança de escanteio de Henrique Carmo, Lucas Moura subiu mais que todo mundo para cabecear para o fundo das redes e fazer 2 a 1. O tento animou a equipe comandada por Crespo que se lançou ainda mais no ataque. André Silva e Henrique pararam no goleiro Gabriel, enquanto Maik teve boa chance, mas bateu por cima do gol. Quando o embate já se encaminhava para o seu final, o Tricolor conseguiu buscar o empate. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para o jovem lateral Maik, que mandou uma bomba. A bola passou por toda a defesa, bateu no goleiro Gabriel e morreu no fundo das redes. Assim, a batalha na Ilha do Retiro terminou empatada em 2 a 2.

SPORT 2X2 SÃO PAULO

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 16/08/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Gols: Lucas Lima, 04’/1ºT (1-0); Derik Lacerda, 04’/2ºT (2-0); Lucas Moura, 20’/2ºT (2-1); Maik, 46’/2ºT (2-2)

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Carius (Kevyson, intervalo); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (João Silva, 45‘/2ºT); Léo Pereira (Barletta, 36‘/2ºT), Matheusinho (Pedro Augusto, 27‘/2ºT) e Derik Lacerda (Pablo, 27‘/2ºT). Técnico: Daniel Paulista.

SÃO PAULO: Young, Maik, Alan Franco (Ferraresi, 11‘/2ºT), Sabino e Patryck, Luan (Bobadilla, 21‘/2ºT), Pablo Maia e Rodriguinho (Lucas Moura, intervalo); Ferreira (Henrique Carmo, 11‘/2ºT), Gonzalo Tapia e Dinenno (André Silva, 11‘/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões Amarelos: Rivera, Derik Lacerda, Lucas Lima e Kevyson (SPO); Maik (SAO)