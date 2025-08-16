Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rocha se despede do Palmeiras: ‘Deixo aqui uma linda história’

A caminho do Grêmio, lateral-direito publica mensagem emocionada
O lateral-direito Marcos Rocha está de saída do Palmeiras. Após sete anos no Verdão, ele deixa a Academia de Futebol para reforçar o Grêmio na sequência desta temporada. Antes, no entanto, o defensor fez questão de publicar, em suas redes, uma mensagem ao torcedor palestrino.

“No fundo, eu sabia que esse dia chegaria. Se demorou ou passou rápido, não importa. Nossa história fala por si. Aplaudido ou cobrado, o meu foco nunca mudou. Porque eu sabia que torcedor e jogador carregavam o mesmo objetivo: sair de campo com a certeza de ter feito o melhor pelo Palmeiras. Deixo uma linda história”, entende Rocha.

Pelo Palmeiras, o lateral ganhou 12 títulos, incluindo um bicampeonato da Copa Libertadores.

“Cada vitória, cada derrota dolorosa, cada desafio vivido serviu para me fortalecer e escrever uma trajetória que me enche de orgulho. Foram muitas histórias, amizades e memórias que ficarão para sempre no coração da minha família. me despeço feliz e em paz, com a consciência de que fiz o meu melhor”, acrescentou o jogador.

Em 2025, o jogador esteve em 17 dos 49 jogos da equipe alviverde. No Brasileiro, participou de apenas um jogo, ou seja, pode defender o Grêmio na mesma competição, nesta temporada.

Um dos emblemas no grupo e sinônimo de liderança, Rocha tinha contrato com o Palmeiras até dezembro. Mas o jogador resolveu encerrar o casamento e imprimir novos rumos à carreira.

