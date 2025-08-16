Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia prende torcedor que cometeu racismo em jogo do Liverpool

Agressor é um cadeirante de 47 anos, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades
Um homem de 47 anos foi detido neste sábado (16) por proferir insultos racistas contra Antoine Semenyo durante a partida entre Liverpool e Bournemouth, na sexta (15). O incidente ocorreu antes dos 30 minutos do primeiro tempo.

O agressor não teve o nome divulgado, mas se trata de um cadeirante que estava na área de acessibilidade de Anfield Road.

“O Departamento de Polícia de Merseyside não tolera crimes de ódio. Levamos episódios como este muito a sério e trabalhamos para impedir que os responsáveis frequentem recintos esportivos. Racismo não tem lugar no futebol”, afirmou Kev Chatterton, inspetor-chefe da polícia.

Segundo a polícia local, o indivíduo foi expulso do estádio e agora responde por uma infração à ordem pública. A polícia o levou a uma delegacia para interrogatório e teve a prisão decretada.

