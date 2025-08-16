Polícia prende torcedor que cometeu racismo em jogo do Liverpool

Agressor é um cadeirante de 47 anos, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades

Um homem de 47 anos foi detido neste sábado (16) por proferir insultos racistas contra Antoine Semenyo durante a partida entre Liverpool e Bournemouth, na sexta (15). O incidente ocorreu antes dos 30 minutos do primeiro tempo.

O agressor não teve o nome divulgado, mas se trata de um cadeirante que estava na área de acessibilidade de Anfield Road.