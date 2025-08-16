Internacional x Flamengo: onde assistir, arbitragem e escalações

Internacional x Flamengo: onde assistir, arbitragem e escalaçõesEquipes voltam a se enfrentar neste domingo (17), às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão
Internacional e Flamengo fazem neste domingo (17) o segundo jogo de uma série de três confrontos entre os times. Dessa forma, a bola vai rolar às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão.
O Fla abre o final de semana na liderança do Brasileirão, com 40 pontos em 18 jogos. Já o Internacional encontra-se em 11º, com 24 pontos.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Onde assistir:
O Premiere transmite a partida
Como chega o Flamengo
Líder do Brasileirão, o Flamengo irá com força quase máxima, mesmo em meio aos duelos contra o Internacional válidos pela Libertadores. O Rubro-Negro deve ter os retornos do zagueiro Danilo e do meia De La Cruz, recuperados de lesões. Além disso, Arrascaeta volta ao Fla após cumprir suspensão no meio de semana.
Por outo lado, o técnico Filipe Luís não poderá contar com o volante Erick Pulgar nem com o lateral-direito Emerson Royal, ambos lesionados.
Como chega o Internacional
O Inter, por sua vez, deve preservar todos ou quase todos os titulares. Afinal, o Colorado só tem uma chance de título neste ano, o da Libertadores. Portanto, é 100% de foco na competição continental. Alan Patrick, Wesley, Bernabei e Aguirre devem ser os principais poupados. Já o meia-atacante Bruno Tabata cumprirá suspensão. Por outro lado, Vitão deve jogar na zaga uma vez que foi baixa nos dois últimos jogos do Inter, suspenso.
INTERNACIONAL X FLAMENGO
Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Data e horário: 17/08/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
INTERNACIONAL: Rochet; Alan Benítez, Vitão, Clayton Sampaio e Victor Gabriel; Richard, Bruno Henrique (Luis Otávio), Alan Rodríguez, Romero (Gustavo Prado) e Vitinho; Borré. Técnico: Roger Machado
FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Cleiton) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Franciel dos Santos Martins (SC).
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Onde assistir: Premiere
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar