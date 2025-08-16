Internacional x Flamengo: onde assistir, arbitragem e escalações

Equipes voltam a se enfrentar neste domingo (17), às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão

O Fla abre o final de semana na liderança do Brasileirão, com 40 pontos em 18 jogos. Já o Internacional encontra-se em 11º, com 24 pontos.

Internacional e Flamengo fazem neste domingo (17) o segundo jogo de uma série de três confrontos entre os times. Dessa forma, a bola vai rolar às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir:

O Premiere transmite a partida

Como chega o Flamengo

Líder do Brasileirão, o Flamengo irá com força quase máxima, mesmo em meio aos duelos contra o Internacional válidos pela Libertadores. O Rubro-Negro deve ter os retornos do zagueiro Danilo e do meia De La Cruz, recuperados de lesões. Além disso, Arrascaeta volta ao Fla após cumprir suspensão no meio de semana.

Por outo lado, o técnico Filipe Luís não poderá contar com o volante Erick Pulgar nem com o lateral-direito Emerson Royal, ambos lesionados.

Como chega o Internacional

O Inter, por sua vez, deve preservar todos ou quase todos os titulares. Afinal, o Colorado só tem uma chance de título neste ano, o da Libertadores. Portanto, é 100% de foco na competição continental. Alan Patrick, Wesley, Bernabei e Aguirre devem ser os principais poupados. Já o meia-atacante Bruno Tabata cumprirá suspensão. Por outro lado, Vitão deve jogar na zaga uma vez que foi baixa nos dois últimos jogos do Inter, suspenso.