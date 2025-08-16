Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Futebol na TV: confira onde assistir aos jogos deste sábado, 16/8

Duelos pelo Brasil e pelo mundo agitam o futebol neste sabadão. Confira quais os principais. Vai sair campeão na Alemanha
Confira abaixo os jogos de futebol que passarão na TV neste sábado, 16/8,  no Brasil e no mundo. Há atrações nas quatro séries do Brasileiroa, além das quartas definal do Brasileiro feminino. E também na Europa, com os duelos pela primeira rodada do Inglês, Espanhol, e Francês. E vai sair campeão da Supercopa da Alemanha.

JOGOS DE HOJE, 16/8, NA TV

No Brasil

Série A do Brasileiro
16h – Fluminense x Fortaleza – Premiere FC e Premiere 2
16h – Ceará x Bragantino – Premiere 3
18h30 – Vitória x Juventude – Premiere 4
18h30 – Sport x São Paulo – Record, Premiere, Cazé TV
21h – Corinthians Bahia – SporTV e Premiere FC.

Brasileiro feminino (quartas de final)
16h – São Paulo x Ferroviária – TV Brasil e SporTV.

Brasileirão  Série B 
16h – Remo x Botafogo-SP – Rede TV, Sportynet, Youtube Desimpedidos e Disney+
18h30- Vila Nova x Goiás – Disney+
20h30 – Athletico-PR x Cuiabá – Disney+.

Série C do Brasileiro

17h – Maringá x Retrô – Sportynet
17h – Ponte Preta x Itabaiana – Band, DAZN, Sportynet
19h30 – ABC x Guarani – DAZN, Sportynet
19h30 – CSA x Ituano – Sportynet.

Série D do Brasileiro
16h – Manauara x ASA – Youtube Metrópoles
16h – Ceilândia x Barra – Youtube Metrópoles
16h – Maranhão x Central – Youtube Metrópoles
17h – Rio Branco x Inter de Limeira – Youtube Metrópoles.

Jogos internacionais

Premie League
8h30 – Aston Villa x Newcastle – ESPN e Disney+
11h – Sunderland x West Ham – Disney+ e ESPN
11h – Tottenham x Burnley – Disney+ e Xports.
11h – Brighton x Fulham – Disney+
13h – Wolverhampton x Manchester City – Disney.

Campeonato Espanhol
14h – Mallorca x Barcelona – ESPN e Disney+
16h30- Alavés x Levante – Disney+.
16h30 – Valencia x Real Sociedad – Disney+ e ESPN.

Campeonato Português
14h – Guimarães x Estoril – Disney+
16h30 – Estrela Amadora x Benfica – Disney+
Campeonato Francês
14h – Monaco x Le Havre – Youtube Cazé TV.
16h05 – Nice x Toulouse – TV5
Supercopa da Alemanha
15h30 Stuttgart x Bayer – Disney+, Cazé V e Xsports.

Copa da Alemanha
8h – Pirmasens x Hamburgo- Disney+
10h30- Sandhausen x St. Pauli – Disney+.
10h30- Henelingen x Wolfsburg – Disney+
13h -Sportefreunde x Freiburg – Disney+.

Copa Itália
13h – Veneza x Mantova – Sportynet e Youtube Sportynet
13h – Como x Sudtirol – Sportynet.
15h45 – Cagliari x Virtus Entella – Sportynet.

MLS (EUA)
20h30 – Inter Miami x Los Angeles Galaxy – Apple TV

futebol internacional

