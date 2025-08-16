Emerson Royal tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo contra o Inter

Lateral-direito sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo e, mesmo após melhora do inchaço, ainda sente dores / Crédito: Jogada 10

O Flamengo não contará com Emerson Royal no jogo contra o Internacional, neste domingo (17), às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo e, mesmo após melhora do inchaço, ainda sente dores. Por isso, foi vetado pelo departamento médico. O Flamengo lidera o Brasileirão com 40 pontos, três a mais que o Cruzeiro, segundo colocado. Departamento médico cheio Contudo, a lista de atletas em recuperação no elenco rubro-negro não para em Royal. O volante Erick Pulgar, fora desde o Mundial de Clubes, segue tratamento da fratura no pé direito. Segundo o clube, a recuperação tem avançado bem, mas uma nova avaliação com exames de imagem será necessária antes do retorno aos gramados.