Atlético X Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Resultado positivo pode representar inicio de reação para o Imortal na temporada. Galo passa por fase invicta no Campeonato Brasileiro

Atlético e Grêmio medem forças pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, na Arena MRV, no próximo domingo (17). As equipes passam por momentos distintos no torneio, o Galo não perde há dois jogos na competição . Por outro lado, o Tricolor Gaúcho soma apenas um triunfo nos últimos seis jogos na temporada.

Como chega o Atlético

Os mineiros conquistaram um triunfo de virada no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Deste modo, criaram uma vantagem antes do confronto que vai definir a vaga para as quartas da competição. No Brasileirão, o Galo demonstrou poder de reação. Após resultado negativo para o Flamengo, venceu o Bragantino e empatou com o Vasco, fora de casa.

No atual cenário, o Atlético se encontra na 10ª posição, com 24 pontos. Pela maratona exaustiva de jogos, o técnico Cuca estuda poupar algumas de suas principais peças.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho vive uma fase de turbulência na temporada. No Brasileirão, a equipe vem de duas derrotas consecutivas. Assim, pelo contexto se reaproximou da zona de rebaixamento, já que a distância diminuiu. O Imortal se encontra na 15ª colocação, com 20 pontos.

Mano Menezes precisará fazer pelo menos uma modificação. No ataque, Braithwaite cumpre suspensão e Carlos Vinícius provavelmente será o substituto. Kannemann que ficou como opção na rodada passada, briga pela posição com Wagner Leonardo. Cuéllar também tem chances de estar entre os 11 iniciais.