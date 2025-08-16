Athletico marca no fim, mas cede o empate. Torcida atira objetos em campo

Fim do jogo é marcado por manifestações violentas da torcida do Athletico-PR, inconformada com o resultado / Crédito: Jogada 10

Um resultado que não agrada a gregos e troianos. Afinal, neste sábado (16), na Arena da Baixada, Athletico-PR e Cuiabá empataram por 1 a 1, pela 22ª rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O clima ficou quente somente nos acréscimos, quando o Furacão saiu na frente e, em seguida, cedeu o empate. Inconformada, a torcida atirou objetos no gramado, tentou invadir o campo e obrigou o árbitro Marcelo de Lima Henrique a encerrar a partida para evitar mais tumulto. Renan, aos 47 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Rubro-Negro. Mas, 30 segundos depois, Matheusinho deixou tudo igual, desencadeando uma onda de protestos na Arena da Baixada.

O Furacão, então, ainda fica atormentado pela sombra do Z4. No momento, soma 27 pontos e está na 11ª colocação da competição. O Volta Redonda, primeiro da degola, tem 22. Já o Dourado ficou 32, mais longe do G4, zona que permite o acesso à próxima Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, a Chapecoense, quarta colocada, soma 34, mas pode ir a 37 neste domingo (17). Na próxima jornada, no sábado (23), o Athletico vai a Maceió, onde visita o CRB. O Cuiabá, por sua vez, recebe o Atlético-GO, no domingo (17), em casa, na Arena Pantanal. BRASILEIRÃO SÉRIE B – RODADA 22 Quinta-feira (14)

Novorizontino 1 x 2 Coritiba Sexta-feira (15) Amazonas 2 x 2 América-MG

Sábado (16) Remo 1 x 1 Botafogo-SP

Vila Nova 2 x 0 Goiás

Athletico-PR 1 x 1 Cuiabá Domingo (17)