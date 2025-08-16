Aston Villa e Newcastle não saem do zero pelo Campeonato Inglês

No duelo pela 1ª rodada, Villa, em casa, com um a menos boa parte da etapa final, apenas sustenta o empate

Na manhã deste sábado, 16/8, o Aston Villa recebeu o Newcastle no Villa Park, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Mesmo atuando fora de casa, o Newcastle foi superior. Mas não teve sucesso nos arremates, mesmo jogando o segundo tempo com um a mais (Konsa expulso). Contudo, como o Aston, mesmo com o apoio da torcida, não oferecia perigo, o jogo ficou mesmo num 0 a 0 frustrante.

O jogo teve homenagem a Diogo Jota, jogador do Liverpool que morreu em acidente de carro. Outros que receberam homenagens foram o cantor de rock Ozzy Osbourne, mito do heavy metal e que morreu dias após fazer seu último show com a formação original do Black Sabbath, no estádio do Aston Villa. Ozzy era fanático pelo clube. E também o técnico Unai Emery, que levou o time na temporada passada à melhor campanha dos últimos anos.