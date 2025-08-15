Vila Nova x Goiás: Onde assistir, escalações e arbitragem

Em casa, Tigre busca a reação para se aproximar do G4 da Série B do Brasileirão. Goiás tenta voltar à liderança / Crédito: Jogada 10

Este sábado, 16/8, vai ter o maior clássico goiano: Vila Nova x Goiás. Às 18h30 (de Brasília), no OBA, o Vila recebe o Esmeraldino em duelo pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro. Os ingressos para a partida estão esgoados desde a tarde desta sexta-feira. O Vila precisa vencer. Afinal, depois de namorar com a zona de acesso, o G4, o Tigre perdeu fôlego e hoje ocupa apenas o nono lugar, com 30 pontos. Já o Goiás está mais bem colocado. Afinal, é o vice-líder da Segundona, com 41 pontos. E em caso de vitória, reassume a liderança, pois o Coritiba, que tem 42, já jogou na rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No turno, na Serrinha, Goiás e Vila empataram em 2 a 2. O Esmeraldino, em casa, esteve duas vezes na frente, mas os visitantes buscaram o resultado e empataram aos 43 da etapa final. Aliás, este será o quinto clássico do ano entre as equipes e o Vila leva a melhor: duas vitórias (incluindo as semifinais do Goianão, competição que foi campeão após 20 anos de jejum) e dois empates. Alías, o Vila não perde o clássico desde 2023. Onde assistir O Disney+ transmite a partir das 18h30 (de Brasília). Como chega o Vila Nova? O técnico Paulo Turra tem problemas para escalar o Vila. Afinal, Bruno Xavier e Walisson Maia são dúvidas e dificilmente irão a campo, assim como o atacante Poveda e Jean Mota. Assim, a equipe que entrará em campo é uma incógnita. Como chega o Goiás? O técnico Vagner Mancini tem um desfalque certo: o volante Juninho, suspenso, que cede vaga a Gonzalo Freitas ou Rafael Gava. Outro praticamente vetado é o atacante Pedrinho, que deve ser substituído por Wellington Rato, que formará o trio de ataque com Jajá e Anselmo Ramon.