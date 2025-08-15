Stuttgart x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Stuttgart x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes vão disputar o título da Supercopa da Alemanha na Mercedes-Benz Arena
A temporada 2025/26 do futebol alemão vai começar. Neste sábado (16), Stuttgart e Bayern de Munique se enfrentam às 15h30 (de Brasília), pela final da Supercopa da Alemanha, na Mercedes-Benz Arena. O duelo coloca frente a frente o atual vencedor da Copa da Alemanha diante do campeão da Bundesliga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).
Como chega o Stuttgart
Atual vencedor da Copa da Alemanha, o Stuttgart venceu sua última Supercopa em 1992 e vai tentar surpreender o Bayern para conquistar o troféu após mais de 30 anos.
Para isso, o time disputou três amistosos durante a pré-temporada e teve um desempenho regular. O Stuttgart venceu o Celta de Vigo por 2 a 1 e atropelou o Toulouse por 6 a 0. No entanto, acabou sendo derrotado por 1 a 0 para o Bologna.
Como chega o Bayern de Munique
O poderoso Bayern é o maior vencedor da Supercopa com 10 títulos, mas não vence o troféu desde 2022.
Dessa maneira, o clube de Munique se reforçou nesta janela de transferências e acertou as chegadas de Jonathan Tah, Bischof e Luis Díaz. Contudo, a equipe se despediu do atacante Kingsley Coman, contratado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.
Além disso, o técnico Vincent Kompany precisa lidar com algumas baixas no elenco. Isto porque Ito, Davies, Pavlovic e Musiala seguem lesionados e desfalcam o time neste sábado.
Por fim, o Bayern também disputou três amistosos durante a pré-temporada e venceu todos os jogos. O tima bateu Genk, da Bélgica, e Lyon pelo placar de 2 a 1, além de golear o Tottenham por 4 a 0.
STUTTGART X BAYERN DE MUNIQUE
Final da Supercopa da Alemanha
Data-Hora: sábado, 16/08/2025, às 15h30 (de Brasília).
Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart.
STUTTGART: Bredlow; Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazo, Stiller, Fuhrich, Undav, Woltemade. Técnico: Sebastian Hoeness.
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Luis Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Árbitro: Harm Osmers (ALE).
Assistentes: Dominik Schaal (ALE)e Christian Gittelmann (ALE).
