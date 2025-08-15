São Paulo x Ferroviária (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo x Ferroviária (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragemApós empate no jogo de ida, equipes se enfrentam por uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino
São Paulo e Ferroviária decidem neste sábado (16/8), às 16h, no Morumbis, quem vai avançar para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. No jogo de ida, as equipes ficaram no 0 a 0, em Araraquara. Assim, quem vencer segue em busca do título da competição. Contudo, um novo empate, não importa o placar, leva a decisão das quartas de final para a disputa de penalidades máximas.
Onde assistir
A partida terá transmissão do SporTV e da TV Brasil.
Como chega o São Paulo
O Tricolor Paulista fez grande campanha na primeira fase, muito por conta do bom trabalho feito pelo técnico Thiago Viana. Aliás, na reta final da primeira fase, o São Paulo engatou sete partidas sem perder, sendo seis vitórias e um empate. Agora, a equipe vai em busca de repetir o feito do ano passado quando chegou na final da competição, mas perdeu na final para o Corinthians. Para isso, aposta na força da sua casa e da sua torcida para vencer a Ferroviária e seguir para a semifinal.
Como chega a Ferroviária
A Ferroviária terminou a fase de classificação em sexto lugar. O time chegou a liderar a competição, mas caiu de rendimento nas rodadas finais. Ao todo, a campanha teve sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Contudo, após a primeira fase, o clube demitiu a técnica Jéssica de Lima e anunciou o retorno de Léo Mendes para o comando. Apesar de não conseguir vencer em casa no jogo de ida das quartas de final, a Ferrinha tenta mostrar sua força no Morumbis e voltar a disputar uma semifinal de Brasileirão Feminino.
SÃO PAULO X FERROVIÁRIA
Quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino (jogo de volta)
Data e horário: 16/08/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline Milene e Camilinha; Giovanna Crivelari e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana
FERROVIÁRIA: Amanda Coimbra; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Raquel, Duda Santos e Darlene; Milene, Mariana Santos e Nat Vendito. Técnico: Léo Mendes.
Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (RS)
VAR: Thiago Luis Scarascati (SP)
