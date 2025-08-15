São Paulo x Ferroviária (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

A Ferroviária terminou a fase de classificação em sexto lugar. O time chegou a liderar a competição, mas caiu de rendimento nas rodadas finais. Ao todo, a campanha teve sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Contudo, após a primeira fase, o clube demitiu a técnica Jéssica de Lima e anunciou o retorno de Léo Mendes para o comando. Apesar de não conseguir vencer em casa no jogo de ida das quartas de final, a Ferrinha tenta mostrar sua força no Morumbis e voltar a disputar uma semifinal de Brasileirão Feminino.

SÃO PAULO X FERROVIÁRIA

Quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino (jogo de volta)

Data e horário: 16/08/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline Milene e Camilinha; Giovanna Crivelari e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana

FERROVIÁRIA: Amanda Coimbra; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Raquel, Duda Santos e Darlene; Milene, Mariana Santos e Nat Vendito. Técnico: Léo Mendes.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (RS)

VAR: Thiago Luis Scarascati (SP)

