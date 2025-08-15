Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saída de Jandrei abre disputa entre jovens goleiros no São Paulo

Young e Leandro brigam pela vaga de reserva imediato de Rafael e podem ganhar oportunidades nos próximos jogos
A saída de Jandrei para o Juventude movimentou os bastidores do São Paulo e abriu espaço para que dois jovens formados em Cotia disputem a vaga de reserva imediato do titular Rafael: Young, de 23 anos, e Leandro, de 21. Apesar de já estarem integrados ao elenco profissional, nenhum deles estreou pela equipe principal.

Promovido em 2021, Young chama a atenção pelo perfil físico. Afinal, com 2,01 m, é o atleta mais alto do elenco. Campeão paulista sub-17 em 2019, teve atuações decisivas em disputas de pênaltis contra Palmeiras e Corinthians. Mesmo no profissional, chegou a disputar a Copinha em 2022, quando o Tricolor foi semifinalista. Seu contrato vai até o fim de 2026.

Leandro subiu ao profissional em 2023, após a saída de Thiago Couto, e foi titular em duas edições da Copinha (2023 e 2024). Campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Supercopa Sub-17 em 2020, ficou marcado por um gol de falta contra a Penapolense, em 2022, que rendeu comparações com Rogério Ceni. Seu vínculo vai até dezembro de 2025, e ele já pode assinar um pré-contrato para a temporada seguinte.

Desde a aposentadoria de Ceni, o São Paulo busca um herdeiro para a camisa 1, mas apenas Lucas Perri e Thiago Couto, também formados na base, chegaram a ter oportunidades no time de cima, sem sequência. Agora, com Rafael consolidado como titular, Young e Leandro terão a chance de mostrar que podem ser o futuro do gol tricolor.

São Paulo

