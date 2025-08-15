RB Leipzig paga 20 milhões de euros pelo atacante Rômulo, ex-Athletico

Jogador se destacou com a camisa do Göztepe, da Turquia, pelo qual marcou 17 gols e deu 10 assistências na temporada passada

O RB Leipzig, da Alemanha, anunciou nesta sexta-feira (15) a contratação do atacante brasileiro Rômulo, revelado pelo Athletico-PR. Aos 23 anos, o jogador chega do Göztepe, da Turquia, por 20 milhões de euros (R$ 126 milhões). Porém, há a possibilidade de adicionais de até 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) em bônus. O atleta assinou vínculo com o clube alemão até junho de 2030.

O Leipzig, assim, saiu na frente na disputa pela contratação do atacante. Fulham, Zenit, Fenerbahçe e Feyenoord estavam interessados no atleta.