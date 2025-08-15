Palmeiras busca virada sobre o Cruzeiro e está na final do Brasileiro Sub-20

Com gol do artilheiro Riquelme Fillipi no fim, Verdão vence por 2 a 1 e garante a vaga na decisão para defender o seu título na competição

O Cruzeiro, de fato, abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo. O atacante Rayan marcou para o time visitante e surpreendeu o grande favorito. Após sofrer o gol, contudo, o Palmeiras assumiu o controle total da partida. A equipe da casa, então, pressionou muito e parou em grandes defesas do goleiro Otávio.

O Palmeiras está na grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A equipe conseguiu uma classificação heroica com uma grande virada sobre o Cruzeiro. O jogo, que ocorreu na noite desta sexta-feira (15), terminou com o placar de 2 a 1. A partida foi disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O gol da classificação, inclusive, saiu apenas no final do segundo tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A pressão do time alviverde foi realmente imensa durante toda a primeira etapa. A equipe chegou a perder uma chance incrível, sem goleiro, com Riquelme Fillipi. De tanto insistir, no entanto, o gol de empate finalmente saiu para o time. Aos 36 minutos, o lateral Gilberto marcou e deixou tudo igual no placar.

Na segunda etapa, o Palmeiras continuou buscando a vitória a todo momento. A equipe seguiu no ataque e criou as melhores oportunidades de gol do jogo. A partida parecia se encaminhar para uma decisão por pênaltis. Aos 34 minutos, porém, a estrela do artilheiro do campeonato brilhou. Riquelme Fillipi marcou de cabeça e decretou a virada no placar.

Com a vitória suada, enfim, o Palmeiras carimbou seu passaporte para a decisão. A equipe agora vai em busca de mais um título importante na categoria. A partida, aliás, foi uma reedição da final do ano passado do torneio. Naquela ocasião, o time alviverde também levou a melhor sobre a equipe do Cruzeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.