Neymar entra na pré-lista de convocados da Seleção

Convocação para as últimas duas rodadas das Eliminatórias acontecerá no fim do mês / Crédito: Jogada 10

Neymar pode receber uma oportunidade na Seleção Brasileira na reta final das Eliminatórias. Afinal, o craque do Santos entrou na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, de acordo com o “Diário do Peixe”. O retorno do camisa 10 é a principal expectativa da convocação, que deve ocorrer no dia 25. Membros da comissão técnica da Seleção Brasileira estiveram no Morumbis, no último dia 4, para acompanhar a partida entre Santos e Juventude, pela 18ª rodada. Na ocasião, Neymar marcou dois gols e comandou a vitória do Peixe por 3 a 1. O camisa 10 vem de uma sequência de seis jogos atuando os 90 minutos e está recuperado dos problemas físicos.