Neymar entra na pré-lista de convocados da Seleção

Neymar entra na pré-lista de convocados da SeleçãoConvocação para as últimas duas rodadas das Eliminatórias acontecerá no fim do mês
Neymar pode receber uma oportunidade na Seleção Brasileira na reta final das Eliminatórias. Afinal, o craque do Santos entrou na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, de acordo com o “Diário do Peixe”. O retorno do camisa 10 é a principal expectativa da convocação, que deve ocorrer no dia 25.
Membros da comissão técnica da Seleção Brasileira estiveram no Morumbis, no último dia 4, para acompanhar a partida entre Santos e Juventude, pela 18ª rodada. Na ocasião, Neymar marcou dois gols e comandou a vitória do Peixe por 3 a 1. O camisa 10 vem de uma sequência de seis jogos atuando os 90 minutos e está recuperado dos problemas físicos.
A última vez que Neymar atuou pela Seleção Brasileira ocorreu em 17 de outubro de 2023. Na ocasião, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo, e ficou afastado dos gramados por mais de um ano. No início deste ano, o craque chegou a ser convocado, contudo, sofreu uma lesão muscular e ficou fora da lista.
Em terceiro lugar nas Eliminatórias, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Portanto, segue sendo o único país com presença em todas as edições do Mundial. A Seleção Brasileira enfrenta o Chile, dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, às 20h30, pela última rodada.
