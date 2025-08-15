Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na véspera da estreia, Levante tem só 10 jogadores inscritos e nenhum goleiro

Clube diz que o problema se deve a um processo de atualização da documentação enviada à organização do campeonato
Na véspera de entrar em campo contra o Alavés, neste sábado (16), na estreia no Campeonato Espanhol da temporada 2025/26, o Levante vive uma situação inédita e preocupante. O clube não tem nenhum goleiro inscrito e conta com apenas 10 jogadores regularizados.

A diretoria do time de Valência, no entanto, minimiza o problema e afirma que a ausência de atletas na lista oficial se deve a um processo de atualização da documentação enviada à organização do campeonato. Segundo o clube, a expectativa é de que todo o elenco esteja disponível a tempo da estreia.

O caso, aliás, expõe as dificuldades que alguns clubes espanhóis enfrentam para cumprir as exigências de inscrição da La Liga, que impõe regras rígidas de registro e controle financeiro. Além do Levante, o Getafe (13 atletas inscritos) e o Sevilla (15) também tentam ampliar o número de jogadores aptos para a primeira rodada.

No Barcelona, inclusive, o teto salarial continua sendo um obstáculo. O clube catalão tem apenas 17 atletas inscritos e ainda não conseguiu regularizar reforços como Joan Garcia e Marcus Rashford. O Real Madrid, porém, já tem 27 nomes confirmados para a temporada.

A edição 2025/26 da La Liga começa nesta sexta-feira (15) com Girona x Rayo Vallecano e Villarreal x Oviedo.

