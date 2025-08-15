Na véspera da estreia, Levante tem só 10 jogadores inscritos e nenhum goleiro

Clube diz que o problema se deve a um processo de atualização da documentação enviada à organização do campeonato / Crédito: Jogada 10

Na véspera de entrar em campo contra o Alavés, neste sábado (16), na estreia no Campeonato Espanhol da temporada 2025/26, o Levante vive uma situação inédita e preocupante. O clube não tem nenhum goleiro inscrito e conta com apenas 10 jogadores regularizados. A diretoria do time de Valência, no entanto, minimiza o problema e afirma que a ausência de atletas na lista oficial se deve a um processo de atualização da documentação enviada à organização do campeonato. Segundo o clube, a expectativa é de que todo o elenco esteja disponível a tempo da estreia.