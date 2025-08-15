Messi está recuperado e pode voltar contra o LA Galaxy

Recuperado de uma lesão na perna direita, astro argentino volta a treinar e pode ser relacionado pelo Inter Miami

O técnico argentino do Inter Miami, Javier Mascherano, afirmou nesta sexta-feira (15) que Lionel Messi “está bem” e pode ser relacionado para o jogo deste sábado contra o Los Angeles Galaxy, após ficar fora das duas últimas partidas por uma lesão na perna direita.

“Messi está bem. Desde quarta-feira, ele vem treinando com o grupo. Acreditamos que, se nada acontecer de diferente, ele estará relacionado para o jogo de amanhã”, disse Mascherano em entrevista antes do treino do dia.

O camisa 10 sofreu, no dia 2 de agosto, uma pequena lesão muscular no início da partida da Leagues Cup contra o Necaxa. A contusão, mesmo sem grandes detalhes, deixou Messi de fora da vitória por 3 a 1 sobre o Pumas, na Leagues Cup, e da derrota por 4 a 1 para o Orlando City, na MLS.