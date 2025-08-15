Jornal espanhol destaca atuação de Vitor Roque na Libertadores: ‘Impecável’

Após meses de pressão e jejum de gols, atacante é decisivo na goleada sobre o Universitario e recebe elogios da imprensa espanhola

Sua atuação não passou despercebida fora do país. O jornal As, da Espanha, dedicou elogios rasgados ao atacante, destacando o papel fundamental de Roque no resultado.

Sob intensa pressão desde que desembarcou como o reforço mais caro da história do Palmeiras, Vitor Roque começa a dar sinais claros de que está disposto a mudar a narrativa. Depois de passar 13 jogos até marcar seu primeiro gol pelo clube, o camisa 9 vive um momento de recuperação da confiança. Nesta quinta-feira (14), foi um dos grandes protagonistas da vitória por 4 a 0 sobre o Universitario , em Lima, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O melhor, Vitor Roque, está de volta. O atacante do Palmeiras teve uma atuação impecável na partida da Copa Libertadores contra o Universitario, em Lima, e foi o grande responsável pela vitória no jogo de ida. Em menos de meia hora, ele sofreu um pênalti, deu assistência e marcou. Ele ainda desperdiçou algumas chances de ampliar sua atuação”, escreveu o jornal.

Além disso, a publicação espanhola também fez um balanço do início irregular do jogador desde seu retorno ao futebol brasileiro. Contudo, destacou que o atacante reencontrou o bom desempenho.

“A tendência após o Mundial de Clubes foi bastante positiva para Vitor Roque. Embora não tenha atingido todo o seu potencial no torneio nos Estados Unidos, ele se recuperou ao retornar e teve várias atuações excepcionais. Depois, sofreu com a crise que o Palmeiras atravessava e, neste último torneio, revelou todo o seu potencial, relembrando o seu melhor momento.”

Vitor Roque começa a assumir protagonismo

Contratado para ser a referência ofensiva da equipe de Abel Ferreira, Vitor Roque chegou ao Verdão cercado de expectativa e com a missão de justificar um investimento milionário. Agora, ao que parece, começa a traduzir o peso desse rótulo em desempenho dentro de campo.