Internacional empresta o atacante Gabriel Barros novamente

Jogador teve pouco espaço no Colorado e defenderá o Botafogo-SP até o fim da Série B, em seu quarto empréstimo / Crédito: Jogada 10

O Internacional cedeu o atacante Gabriel Barros mais uma vez por empréstimo. Seu novo destino é o Botafogo-SP, de Ribeirão Preto, até o término da Série B. Ele estava no Criciúma desde o começo do ano, mas tinha pouca minutagem pela equipe do interior de Santa Catarina. O jogador de 23 anos acertou a transferência para o Colorado em 2023, depois de se destacar pelo Ituano, na edição de 2022 da Série B. Entretanto, em quase um ano no Inter, ele atuou em apenas sete ocasiões. Seu contrato é válido até o fim de 2027.

Sem tanto espaço no Internacional, Gabriel teve algumas experiências por empréstimo. Primeiramente, ele defendeu o Atlético-GO e depois o Avaí. Este ano se transferiu para o Criciúma. Contudo, em todos os três não teve êxito em engatar uma sequência de partidas. Fernando assina rescisão e deixa o clube A passagem de Fernando pelo Internacional chegou ao fim ao rescindir o contrato, na terça-feira (12). O próprio meio-campista fez o contato com a direção pela grave lesão que sofreu no joelho direito. Inclusive, o volante abriu mão das quantias a que teria direito a receber até o fim do seu contrato, em dezembro, em torno de R$ 5 milhões. A diretoria avaliou a conduta como generosa. No atual cenário, o mais provável é que Fernando concretize a aposentadoria. Entretanto, se decidir mudar sua opinião, o clube decidiu adicionar no acordo de rescisão uma cláusula que lhe permite prioridade a um eventual retorno ao Beira-Rio, se optar em retornar aos campos.