Grêmio terá nova fornecedora de material esportivo em 2026

Americana New Balance substituirá a Umbro, que atualmente paga R$ 10 milhões ao clube gaúcho
O Grêmio passará a vestir New Balance a partir da temporada 2026, marcando uma mudança significativa na identidade visual do clube. O acordo com a marca americana ainda não foi formalmente confirmado por nenhuma das partes envolvidas. As informações são do site ‘ge’.

Apesar da confidencialidade em torno dos termos, o objetivo do clube gaúcho é claro:  fechar um contrato superior a R$ 10 milhões anuais pagos pela Umbro, fornecedora desde 2015.

A vigência do novo contrato segue sob sigilo, assim como os valores envolvidos. O projeto contempla a nova fornecedora assumindo a confecção dos uniformes oficiais do Grêmio somente a partir de 2026, respeitando o contrato ainda em vigor com a Umbro, que possui atualmente vínculo de exclusividade no Brasil com o São Paulo, mas a cláusula se encerra no fim deste ano.

Na Europa, a New Balance veste time como Porto (Portugal), Bayer Leverkusen (Alemanha)  e Atalanta (Itália).

