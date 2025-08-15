Fluminense busca agilizar burocracia para contar com Santi Moreno contra o Fortaleza

Colombiano, de 25 anos, necessita aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrear com a camisa do Tricolor de Laranjeiras

Depois da estreia de Lucho Acosta, o Fluminense trabalha para regularizar mais um de seus reforços para a sequência da temporada. Trata-se de Santi Moreno, que ainda não teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele terá que ser regularizado até esta sexta-feira (15) para ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho no confronto com o Fortaleza pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor, portanto, ainda aguarda alguns documentos do Portland Timbers, dos Estados Unidos, para completar o registro. Caso não consiga agilizar tais processos, o colombiano só terá condições de entrar em campo na rodada seguinte. O duelo com o Leão do Pici está marcado para às 16h (de Brasília), no Maracanã.