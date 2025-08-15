Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense anuncia saída de atacante

Paulo Baya, que estava sem espaço com Renato Gaúcho, rescinde acordo de empréstimo e seguirá para o Ceará
O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (15/8) a rescisão do atacante Paulo Baya, de 26 anos. O jogador, que estava emprestado pelo Primavera (SP), seguirá para o Ceará.

Através de suas redes sociais, o Tricolor informou o fim do vínculo de empréstimo do atleta. Ele chegou após se destacar no Goiás em 2024. Foi quando realizou 52 partidas, anotando 19 gols e seis assistências.

No Flu, porém, a história foi outra. Afinal, atuou somente em 17 partidas, sendo a última na estreia no Mundial de Clubes, em empate por 0 a 0 com o Borussia Dortmund (ALE), dia 17 de junho. Ele foi titular apenas quatro vezes, anotando dois gols e uma assistência. Além disso, teve 530 minutos em 17 partidas, o que dá uma média de 31 minutos por jogo. Ele teve mais oportunidades quando o técnico Mano Menezes estava à frente da equipe.

Dessa forma, Paulo Baya deverá chegar neste fim de semana a Fortaleza para assinar contrato de empréstimo com o Ceará. Recentemente, o camisa 77 chegou a ser sondado pelo Atlético-GO, porém a negociação ficou estagnada.

Confira o anúncio do Fluminense

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 15, 2025

