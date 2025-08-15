Flamengo pode ter três retornos contra o Internacional

O zagueiro Danilo e o meia De La Cruz avançam em recuperação de lesões, enquanto Arrascaeta volta após cumprir suspensão diante do mesmo Inter / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís pode ter três retornos importantes para a partida contra o Internacional, neste domingo (17), às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão: o zagueiro Danilo, o volante De La Cruz e o meia Arrascaeta. O retorno do meia, aliás, está confirmado. Ele volta ao time após cumprir suspensão automática diante do mesmo Colorado, no meio de semana, mas pela Libertadores. “Sinceramente, sempre tento a ajudar o Flamengo e meus companheiros. Seja com gol ou assistência dentro de campo. Acredito que quando estou bem fisicamente consigo ajudar mais ao time. Mais um ano que tenho feito muitos gols e assistências, contribuído muito com isso, mas também fazendo muitos jogos, que é o mais importante”, comentou Arrascaeta, dono de 10 gols no Brasileirão e vice-artilheiro da competição.