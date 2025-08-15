Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo pode ter três retornos contra o Internacional

O zagueiro Danilo e o meia De La Cruz avançam em recuperação de lesões, enquanto Arrascaeta volta após cumprir suspensão diante do mesmo Inter
Autor Jogada 10
O técnico Filipe Luís pode ter três retornos importantes para a partida contra o Internacional, neste domingo (17), às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão: o zagueiro Danilo, o volante De La Cruz e o meia Arrascaeta. O retorno do meia, aliás, está confirmado. Ele volta ao time após cumprir suspensão automática diante do mesmo Colorado, no meio de semana, mas pela Libertadores. 

“Sinceramente, sempre tento a ajudar o Flamengo e meus companheiros. Seja com gol ou assistência dentro de campo. Acredito que quando estou bem fisicamente consigo ajudar mais ao time. Mais um ano que tenho feito muitos gols e assistências, contribuído muito com isso, mas também fazendo muitos jogos, que é o mais importante”, comentou Arrascaeta, dono de 10 gols no Brasileirão e vice-artilheiro da competição.

Além dele, o técnico Filipe Luís viu o zagueiro Danilo e o meia De La Cruz avançarem significativamente na recuperação de suas respectivas lesões. Portanto, devem pintar como reforços para a partida no Beira-Rio. Por outro lado, o volante Erick Pulgar, ainda em recuperação de uma cirurgia no pé direito, é baixa confirmada.

Provável escalação

O Flamengo pode ter ainda um quarto “reforço” em relação ao time que venceu o Internacional por 1 a 0 na quarta-feira passada (13). Trata-se do lateral-direito Emerson Royal. Ele saiu de um campo com um pequeno entorse no tornozelo esquerdo e foi substituído por Varela. O camisa 22, porém, já apresentou uma melhora e convive com a expectativa de ser relacionado.

Dessa forma, o Rubro-Negro deve entrar em campo com Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Lino e Pedro (Bruno Henrique).

