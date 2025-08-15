Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo conclui processo de escolha de novo patrocinador master

Rubro-Negro revelará o próximo investidor na próxima segunda-feira (18)
O Flamengo concluiu o processo de escolha do novo patrocinador master. O Rubro-Negro recebeu seis propostas de casas de apostas e anunciará o novo parceiro na próxima segunda-feira (18). Dessa forma, o investidor assumirá o lugar da Pixbet na área nobre da camisa.

Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional foram as casas de apostas que formalizaram propostas. Em nota, o Flamengo informou que a concorrência ocorreu por meio de proposta única. Portanto, não houve leilão.

As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo Flamengo para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na FlamengoTV, assim como os compromissos de Marketing entre as partes. O modelo garantiu isonomia e transparência.

Betano e Superbet surgem como as favoritas para ocupar o lugar na área nobre da camisa. Ambas ofereceram valores que superam os R$ 200 milhões. Dessa forma, esse seria o maior acordo de patrocínio do Brasil.

Veja o comunicado do Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo concluiu, com sucesso, o processo de escolha do seu novo parceiro master.

A disputa foi conduzida dentro de padrões de transparência: as empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na FlamengoTV, assim como os compromissos de Marketing entre as partes.

O formato da concorrência ocorreu por meio de proposta única, ou seja, não houve leilão nem segunda rodada com novos valores.

Esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes.

Agradecemos o interesse e a participação das empresas Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional.

Informamos que o novo parceiro master do clube será divulgado na próxima segunda-feira, 18/8/2025.”

