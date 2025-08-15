Flamengo conclui processo de escolha de novo patrocinador master

Rubro-Negro revelará o próximo investidor na próxima segunda-feira (18) / Crédito: Jogada 10

O Flamengo concluiu o processo de escolha do novo patrocinador master. O Rubro-Negro recebeu seis propostas de casas de apostas e anunciará o novo parceiro na próxima segunda-feira (18). Dessa forma, o investidor assumirá o lugar da Pixbet na área nobre da camisa. Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional foram as casas de apostas que formalizaram propostas. Em nota, o Flamengo informou que a concorrência ocorreu por meio de proposta única. Portanto, não houve leilão.

As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo Flamengo para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na FlamengoTV, assim como os compromissos de Marketing entre as partes. O modelo garantiu isonomia e transparência. Betano e Superbet surgem como as favoritas para ocupar o lugar na área nobre da camisa. Ambas ofereceram valores que superam os R$ 200 milhões. Dessa forma, esse seria o maior acordo de patrocínio do Brasil. Veja o comunicado do Flamengo: "O Clube de Regatas do Flamengo concluiu, com sucesso, o processo de escolha do seu novo parceiro master. A disputa foi conduzida dentro de padrões de transparência: as empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na FlamengoTV, assim como os compromissos de Marketing entre as partes.

O formato da concorrência ocorreu por meio de proposta única, ou seja, não houve leilão nem segunda rodada com novos valores. Esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes. Agradecemos o interesse e a participação das empresas Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional.